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    ​БОС выплатил гражданину компенсацию на сумму 5 тыс. манатов

    Выплата была осуществлена в связи со смертельным случаем три года назад

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Бюро обязательного страхования выплатило гражданину Азербайджана компенсацию на сумму 5 тыс. манатов. Об этом сообщили Report в БОС.

    По информации, страховая выплата была произведена гражданину, чье имя не называется, в связи с гибелью члена его семьи в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 19 июня 2012 года в 23:30 на ул. Сахил г. Сумгаит.

    Отметим, что выплата была осуществлена 19 мая посредством почтового перевода. 

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