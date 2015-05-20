​БОС выплатил гражданину компенсацию на сумму 5 тыс. манатов

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Бюро обязательного страхования выплатило гражданину Азербайджана компенсацию на сумму 5 тыс. манатов. Об этом сообщили Report в БОС.

По информации, страховая выплата была произведена гражданину, чье имя не называется, в связи с гибелью члена его семьи в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 19 июня 2012 года в 23:30 на ул. Сахил г. Сумгаит.

Отметим, что выплата была осуществлена 19 мая посредством почтового перевода.