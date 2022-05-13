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Боррель: Уверен, что главы МИД стран ЕС договорятся по поводу отказа от нефти РФ

Боррель: Уверен, что главы МИД стран ЕС договорятся по поводу отказа от нефти РФ Главы МИД стран-членов Евросоюза (ЕС) 16 мая обсудят вопрос о введении эмбарго на российскую нефть.
Энергетика
13 мая 2022 г. 13:00
Боррель: Уверен, что главы МИД стран ЕС договорятся по поводу отказа от нефти РФ

Главы МИД стран-членов Евросоюза (ЕС) 16 мая обсудят вопрос о введении эмбарго на российскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на то, что министрам удастся достичь соглашения.

"Я уверен, что мы достигнем соглашения. Нам нужно это соглашение. Потому что мы должны избавиться от зависимости от российской нефти", - отметил он.

Накануне в Еврокомиссии сообщили, что представители стран ЕС продолжают обсуждать предложения по шестому пакету санкций против России, о том, когда этот процесс может завершиться, говорить пока рано.

Постпреды стран-членов ЕС в мае обсуждают предложения по шестому пакету санкций против России. Речь, в частности, идет об эмбарго на российскую нефть. Основным препятствием на пути к утверждению санкций СМИ называют Венгрию, которая отказывается поддерживать предложения по санкциям в их нынешнем виде. Будапешт мотивирует свою позицию стремлением защитить собственную экономику.

Решения по ограничительным мерам в Евросоюзе принимаются единогласно. Таким образом, у каждой страны в этом вопросе есть право вето.

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