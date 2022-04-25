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Боррель: У ЕС нет согласия по эмбарго на импорт энергоресурсов из России

Боррель: У ЕС нет согласия по эмбарго на импорт энергоресурсов из России Страны Европейского союза (ЕС) в настоящее время не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России.
Энергетика
25 апреля 2022 г. 08:55
Боррель: У ЕС нет согласия по эмбарго на импорт энергоресурсов из России

Страны Европейского союза (ЕС) в настоящее время не могут прийти к консенсусу по вопросу введения эмбарго на поставки газа и нефти из России.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель в опубликованном интервью германской газете Die Welt.

"На данный момент у нас в ЕС нет единой позиции по этому вопросу", - отметил Боррель. При этом он добавил, что это также относится и к так называемым альтернативным санкциям, включая штрафные пошлины на импорт нефти и газа из РФ. Такого рода меры, как подчеркнул глава европейской дипломатии, необходимы для того, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина и посадить его за стол переговоров по урегулированию в Украине.

Вместе с тем Боррель уточнил, что данная тема вновь будет обсуждаться на следующем саммите ЕС в конце мая и до тех пор дискуссия будет продолжаться. Некоторые государства - члены Евросоюза, по его словам, "очень четко заявили", что не поддержат введение эмбарго или штрафные пошлины. Таким образом, окончательное предложение "еще не вынесено на обсуждение".

В то же время глава дипломатии ЕС заметил, что за несколько недель Евросоюз уже значительно снизил свою зависимость от поставок энергоресурсов из России. "Нам в достаточном количестве нужны альтернативные источники поставок газа, если мы хотим отказаться от российского газа. В какой-то момент это произойдет, и тогда Россия будет болезненно ощущать, что доходы от нефтегазового бизнеса будут потеряны", - заключил Боррель.

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Версия на английском языке Borrell says no EU agreement on Russian energy embargo
Версия на азербайджанском языке Borrel: "Aİ ölkələri Rusiyadan qaz tədarükünə embarqo qoyulması ilə bağlı konsensusa gələ bilmir"

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