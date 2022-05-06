Боррель соберет глав МИД стран ЕС в случае провала переговоров по эмбарго на нефть РФ

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеф Боррель сообщил, что созовет на следующей неделе заседание глав МИД стран сообщества, если они быстро не достигнут соглашения о введении эмбарго на российскую нефть.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеф Боррель сообщил, что созовет на следующей неделе заседание глав МИД стран сообщества, если они быстро не достигнут соглашения о введении эмбарго на российскую нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на конференции о будущем Европы во Флоренции.

"Мы работаем на тем, чтобы соглашение было достигнуто, и оно будет достигнуто. Но если этого не произойдет в краткие сроки, а именно до конца недели, после Дня Европы - 9 мая - я созову заседание глав МИД", - сказал Боррель.

Он добавил, что считает неприемлемым увязывание обсуждения этого вопроса с распределением европейских фондов.