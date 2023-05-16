Боррель призвал к санкциям для ограничения закупок Индией российской нефти

Евросоюзу (ЕС) известно, что Индия закупает российскую нефть в больших объемах, чтобы после переработки продавать ее Европе. По этой причине ЕС должен принять дополнительные меры в отношении Индии для предотвращения закупки нефти из РФ.

Евросоюзу (ЕС) известно, что Индия закупает российскую нефть в больших объемах, чтобы после переработки продавать ее Европе. По этой причине ЕС должен принять дополнительные меры в отношении Индии для предотвращения закупки нефти из РФ.

Как передает Report, об этом в интервью The Financial Times заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Если дизтопливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся из российской нефти, то это, безусловно, обход санкций, и страны-члены ЕС должны принять соответствующие меры", - отметил он.

По словам Борреля, ограничение цен на российскую нефть, которую в декабре 2022 года ввели страны G7, ЕС и Австралия на уровне 60 долларов за баррель, позволило сократить доходы России от продажи топлива.

"То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально. Благодаря нашим ограничениям Индия может покупать нефть намного дешевле. А чем меньше денег получает Россия, тем лучше", - добавил он.

В то же время он подчеркнул, что если индийская сторона использует российскую нефть для перепродажи европейским странам, то необходимо действовать. Глава европейской дипломатии считает, что любой механизм, который позволит сократить продажу российской нефти, должен быть реализован национальными властями стран Евросоюза.

Издание отмечает, что Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала военного конфликта на Украине. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия стали получать прибыль в большем объеме за счет покупки российской нефти со значительной скидкой. После переработки топливо из Индии поставляется в страны ЕС. Эта торговля не нарушает введенные ранее в отношении РФ санкции, однако подвергается критике со стороны тех, кто призывает к более жестким ограничениям.