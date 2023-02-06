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Боррель: Потери РФ из-за санкций ЕС на поставки нефти составят 300 млн евро в день

Боррель: Потери РФ из-за санкций ЕС на поставки нефти составят 300 млн евро в день Потери России из-за эмбарго со стороны Евросоюза (ЕС) на поставки нефти ожидаются почти 300 млн евро в день.
Энергетика
6 февраля 2023 г. 15:51
Боррель: Потери РФ из-за санкций ЕС на поставки нефти составят 300 млн евро в день

Потери России из-за эмбарго со стороны Евросоюза (ЕС) на поставки нефти ожидаются почти 300 млн евро в день.

Как передает Report, об этом говорится в статье главы европейской дипломатии Жозепа Борреля для газеты Vanguardia, которая опубликована на сайте дипслужбы ЕС.

"Российская нефть продается со скидкой в 40 долларов по отношению к нефти марки Brent, а ежедневные доходы России от продажи энергоносителей, после вступления в силу наших последних мер в этом месяце, как ожидается, сократятся с 800 до 500 млн евро", - подчеркнул он.

Санкции ряда стран против поставок из РФ вступили в силу с 5 февраля: ЕС запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно европейские страны и члены G7 устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом. Нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря, топливные - на два месяца позже.

В ответ РФ запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт нефти по потолку запрещен с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство.

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