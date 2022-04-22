Боррель: некоторые страны ЕС грозят наложить вето на запрет нефти из России

Страны Евросоюза пока не намерены запрещать импорт российских энергоносителей, в частности, нефти. Причина проста: ряд стран пригрозили наложить вето на это решение.

Страны Евросоюза пока не намерены запрещать импорт российских энергоносителей, в частности, нефти. Причина проста: ряд стран пригрозили наложить вето на это решение.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В частности, против эмбарго на российскую нефть выступают Германия, Австрия и Венгрия. За запрет энергоносителя — Польша и Франция, пишет Le Figaro.

Боррель особо отметил, что хотя страны Европы не смогли договориться, часть из этих государств приняли решение самостоятельно снижать импорт российской нефти.

Помимо этого глава дипломатии ЕС подчеркнул, что в среднесрочной перспективе жителям регионе так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей.