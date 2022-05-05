Боррель: Евросоюз пока не обсуждает отказ от российского газа

Страны Евросоюза пока не обсуждают возможность отказа от поставок российского газа.
Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Рынок нефти глобальный, - сказал глава дипломатии ЕС в четверг в интервью испанской радиостанции Cadena SER. - С газом другая проблема". "Начнем с того, что это не только энергетический продукт, - отметил он. - Газ нельзя заменить чем-то другим в нефтехимической промышленности".
Боррель добавил, что вопрос о "закрытии газового крана с Россией пока не обсуждается".