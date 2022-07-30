Боррель: Доля энергоносителей России на рынке ЕС сократилась до 20%

Долю российских энергоносителей на рынке ЕС сократилась до 20%.

Долю российских энергоносителей на рынке ЕС сократилась до 20%.

Как передает Report, об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью DW.

"Если до начала войны доля российских энергоносителей в ЕС составляла 40%, то сейчас она опустилась до 20%", - сказал он.

По словам Борреля, невозможно "требовать от европейской экономики прекратить закупки газа за одну ночь", "мы не можем творить чудеса".

На вопрос, почему Брюссель не ввел штрафные тарифы на российский газ для сокращения притока средств в военную казну Москвы, Боррель сказал, что это предложение серьезно рассматривалось, но было отвергнуто. Вместо этого было принято решение о прекращении покупки российской нефти с конца года.

"Теперь мы в процессе прекращения покупки газа".