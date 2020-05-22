Borealis уходит из крупного газохимического проекта в Казахстане

Австрийская компания Borealis решила выйти из проекта, предполагающего запуск производства этилена и двух заводов полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в Казахстане.

Как передает Report со ссылкой на rccnews.ru, данное решение было принято из-за общей экономической неопределенности, вызванной пандемией коронавируса. И это не смотря на то, что были определенные договоренности с главой Borealis о проектах компании в Казахстане.

Сложившаяся ситуация осложняет прогнозы по рыночным перспективам комплекса. Условия выхода компании из проекта, включая возможные штрафные санкции, не раскрываются.

В целом, проект по производству полиэтилена в Атырауской области Казахстана является вторым этапом создания крупного газохимического комплекса. На первом - планируется организовать выпуск полипропилена в объеме 500 тыс. тонн в год. Инвестиции оцениваются в 2,6 млрд долларов США, запуск был намечен на 2021 год. Однако из-за пандемии коронавируса организаторы столкнулись с нехваткой строителей, о чем в марте уведомило министерство энергетики РК. Оператором проекта по производству полипропилена выступает ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (KPI Inc.).

В декабре 2015 года между KPI и китайской China National Chemical Enginnering Co. (CNCEC) был подписан ЕРС-контракт на сумму 1,8 млрд долларов США. На втором этапе создания газохимического комплекса планировалось ввести в эксплуатацию производство полиэтилена. Инвестиции в данную фазу проекта оценивались в 4,15 млрд долларов США. В 2015 году один из двух акционеров данного проекта LG Chem принял решение о выходе из него.

В марте 2018 года Минэнерго РК заключило меморандумы о сотрудничестве в рамках обоих проектов с ФНБ "Самрук-Казына" и австрийской компанией Borealis. По проекту производства полипропилена Borealis должна была провести технико-экономический анализ и юридическую экспертизу. Второе соглашение закрепляло основные условия сотрудничества по проекту производства полиэтилена, а также пакет мер государственной поддержки и обуславливало переход на стадию проектирования. ТЭО предполагалось завершить в 2018 году. Впоследствии стало известно, что австрийская компания планировала построить пиролиз, а также два крупных производства ПЭ по запатентованным технологиям. Окончательное инвестиционное решение должно было быть принято в 2020 году, запуск был запланирован на 2025 год.