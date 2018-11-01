Болтон заявил о нежелании США вредить зависящим от иранской нефти союзникам

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Соединённые Штаты хотят остановить экспорт нефти из Ирана, однако не будут вредить своим союзникам, которые зависят от этих поставок.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Президент сказал, что наша цель — полностью прекратить поставки иранской нефти, доведя её экспорт до нуля. Мы видим очевидность того, что некоторые страны продолжают покупать нефть. И мы не сможем сразу достичь нулевой отметки в поставке нефти. Мы хотим достичь этой цели, но не хотим нанести вред нашим друзьям и партнёрам», — сказал Болтон.

Ранее президент страны Хасан Рухани заявил, что Тегеран не боится новых ограничительных мер, которые вступают в силу 4 ноября.