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    Президент Туркменистана и премьер-министр Болгарии обсудили проект Транскаспийского газопровода

    Бойко Борисов отметил большую важность Туркменистана в обеспечении энергетической безопасности ЕС

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в рамках визита в Туркменистан обсудил Транскаспийский газопровод.

    Как сообщает Report со ссылкой на Novinite, на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым в Ашхабаде болгарский премьер назвал этот проект возможным шагом на пути диверсификации поставок энергоносителей.

    Кроме того, Б.Борисов и Г.Бердымухаммедов обсудили возможности углубления сотрудничества между Болгарией и Туркменистаном в области энергетики. Болгарский премьер отметил большую важность Туркменистана в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза. 

    Б.Борисов выразил заинтересованность болгарских компании в участии в работах по разведке и добычи нефти в Туркменистане. 

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