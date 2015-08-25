Президент Туркменистана и премьер-министр Болгарии обсудили проект Транскаспийского газопровода

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в рамках визита в Туркменистан обсудил Транскаспийский газопровод.

Как сообщает Report со ссылкой на Novinite, на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым в Ашхабаде болгарский премьер назвал этот проект возможным шагом на пути диверсификации поставок энергоносителей.

Кроме того, Б.Борисов и Г.Бердымухаммедов обсудили возможности углубления сотрудничества между Болгарией и Туркменистаном в области энергетики. Болгарский премьер отметил большую важность Туркменистана в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза.

Б.Борисов выразил заинтересованность болгарских компании в участии в работах по разведке и добычи нефти в Туркменистане.