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Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы

Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы Газовая инициатива "Кольцо солидарности" обеспечит безопасность поставок и диверсификацию по всему региону Центральной, Восточной и Южной Европы.
Энергетика
11 мая 2023 г. 13:04
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы

Газовая инициатива "Кольцо солидарности" обеспечит безопасность и диверсификацию поставок энергоносителей по всему региону Центральной, Восточной и Южной Европы. Участие Азербайджана в этом проекте, как источника топлива для этих поставок критически важно.

Об этом Report заявил политолог, исполнительный директор Болгарской школы политики Иван Начев.

25 апреля в Софии подписано соглашение о сотрудничестве между газотранспортными операторами Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики SOCAR. Оно определяет направления сотрудничества для дополнительных поставок газа в Европу посредством усовершенствованной сети газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, названной "Кольцом солидарности".

Политолог подчеркнул, что идея проекта заключается в том, чтобы каждый оператор увеличивал пропускную способность своей системы, а не строил новые газопроводы, что будет более эффективно и дешево.

"Таким образом и был реализован так называемый вертикальный коридор из Болгарии в Венгрию и Словакию, который поддержит энергетическую безопасность балканских стран", - добавил он.

Касаясь развития двусторонних отношений, И. Начев отметил, они начались с официального признания независимости Азербайджана Болгарией: "Встречи, проводимые на высоком уровне – президентами, главами правительств и министрами только поддерживают процесс углубления отношений".

Между двумя странами было подписано множество двусторонних документов в различных областях. Однако, по мнению политолога, пока что нельзя сказать, что это сильно продвинуло Азербайджан в болгарском обществе. "Я думаю, что в этом направлении должна быть проделана работа, чтобы болгары могли лучше узнать вашу страну", - отметил И. Начев.

Эксперт отметил, что на данный момент в Болгарии Азербайджан известен в основном как страна-экспортер энергоресурсов, которая может поставлять газ болгарским потребителям.

"Болгария получает природный газ из Азербайджана с 1 октября 2022 года по интерконнектору с Грецией. Это положило конец зависимости страны от поставок из России. Интерконнектор заработал спустя 13 лет с момента возникновения его идеи зимой 2009 года. У двусторонних отношений наших стран есть будущее", - сказал он.

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Версия на английском языке Bulgarian political scientist: Solidarity Ring to ensure energy security of several European countries

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