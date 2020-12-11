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Болгарский министр: IGB свяжет нас с Южным газовым коридором

Болгарский министр: IGB свяжет нас с Южным газовым коридором "Диверсификация является главным приоритетом для Болгарии"
Энергетика
11 декабря 2020 г. 10:52
Болгарский министр: IGB свяжет нас с Южным газовым коридором

Строительство интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Gris – Bulgaria: IGB), который будет поставлять азербайджанский природный газ в Болгарию, входит в число семи приоритетных проектов ЕС и является ключевым для всего региона.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

"IGB свяжет нас с Южным газовым коридором и обеспечит реальную диверсификацию источников и поставок природного газа. Диверсификация является главным приоритетом для Болгарии, поскольку это означает, что будут конкурентоспособные цены и конкурентоспособная экономика", - сказала министр Петкова.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год. Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanlı nazir: “IGB bizi Cənub Qaz Dəhlizi ilə birləşdirəcək”

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