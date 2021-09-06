Болгарский EAD хочет продлить поставки газа из Азербайджана до лета 2022 года

Болгарский энергохолдинг (Bulgarian Energy Holding - EAD) ведет переговоры с азербайджанской стороной о поставках азербайджанского природного газа в эту страну в полном объеме.

Болгарский энергохолдинг (Bulgarian Energy Holding - EAD) ведет переговоры с азербайджанской стороной о поставках азербайджанского природного газа в эту страну до ввода в строй интерконнектора Греция-Болгария (IGB) и пункта коммерческих поставок Комотини в Греции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на EAD.

Ожидается, что интерконнектор IGB, который будет транспортировать азербайджанский природный газ из Греции в Болгарию, будет введен в коммерческую эксплуатацию в срок, заявленный проектной компанией, то есть до 1 июля 2022 года. Это позволит достичь поставок азербайджанского газа в Болгарию в полном объеме в соответствии с условиями соглашения.

В связи с продолжающимся строительством интерконнектора, пункт доставки Комотини не был введен в коммерческую эксплуатацию в согласованное ранее время, то есть 31 декабря 2020 года, отметили в энергохолдинге. Это ожидается в середине будущего года.

До сих пор поставки велись по временному альтернативному маршруту, начиная с конца декабря прошлого года. Но были согласованы только до конца сентября 2021 года и в определенных объемах, в том числе и с учетом технических возможностей трубопроводов и пункта приема.

Сейчас ведутся переговоры о продлении поставок по альтернативному маршруту с октября до конца июня будущего года.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.