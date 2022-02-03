Болгарские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии

Болгарские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области развития энергетики из возобновляемых источников и повышения энергоэффективности путем разработки и внедрения новых технологий для современного и устойчивого энергетического сек

Болгарские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в области развития энергетики из возобновляемых источников и повышения энергоэффективности путем разработки и внедрения новых технологий для современного и устойчивого энергетического сектора.

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Болгарии Александр Николов.

"Они являются лидерами в области фотоэлектрических проектов, особенно в области их строительства. Местные компании успешно расширяются в ЕС и во всем мире. Я верю, что мы сможем сотрудничать с азербайджанской стороной в этом направлении", сказал министр.

По его словам, болгарская сторона открыта для обмена опытом в проектах по использованию потенциала солнечной энергии и водных бассейнов, по повышению эффективности использования биоресурсов, включая биосырье и биогаз, а также управления и утилизации отходов и внедрения экономики замкнутого цикла.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.