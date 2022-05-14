Болгария: Увеличение объемов газа из Азербайджана - наиболее перспективный вариант

Болгария считает наиболее перспективным вариантом увеличение объемов природного газа из Азербайджана.

Болгария считает наиболее перспективным вариантом увеличение объемов природного газа из Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении болгарских СМИ.

Премьер-министр Кирилл Петков заявил, что с 1 июля страна будет получать весь согласованный с Азербайджаном объем природного газа.

"Наиболее перспективным вариантом является увеличение объемов газа на основе соглашения с Азербайджаном", - отмечает болгарский общественно-политический деятель, бывший министр экономики и энергетики Трайчо Трайков.

"Я не думаю, что есть газовый кризис, потому что газ есть. Проблема с ценами существует уже почти год", - добавил он.

Трайков подчеркнул, что оставшийся объем необходимого в стране газа должен компенсироваться за счет других средств.

Экс-министр согласился с Петковым, что цена на сжиженный природный газ из США действительно может быть ниже, чем у "Газпрома".

"Цена на газ всегда зависела от всех остальных факторов, а не от себестоимости добычи и транспортировки. Она намного выше себестоимости продукции, и есть возможности для разных вариантов", - добавил он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 31 марта издал указ, обязующий "Газпром" принимать оплату поставок газа в недружественные страны исключительно в рублях. Болгария отказалась от этих условий, поэтому с 27 апреля поставки российского газа в страну прекратились.

Азербайджан начал поставлять газ в Европу, в том числе в Болгарию, в конце 2020 г. Согласно 25–летнему контракту, экспорт осуществляется по Трансадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP) мощностью 10 млрд куб. м в год, из которых 8 млрд куб. м должно идти в Италию и по 1 млрд куб. м – в Грецию и Болгарию.