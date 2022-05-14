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Болгария: Увеличение объемов газа из Азербайджана - наиболее перспективный вариант

Болгария: Увеличение объемов газа из Азербайджана - наиболее перспективный вариант Болгария считает наиболее перспективным вариантом увеличение объемов природного газа из Азербайджана.
Энергетика
14 мая 2022 г. 08:33
Болгария: Увеличение объемов газа из Азербайджана - наиболее перспективный вариант

Болгария считает наиболее перспективным вариантом увеличение объемов природного газа из Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении болгарских СМИ.

Премьер-министр Кирилл Петков заявил, что с 1 июля страна будет получать весь согласованный с Азербайджаном объем природного газа.

"Наиболее перспективным вариантом является увеличение объемов газа на основе соглашения с Азербайджаном", - отмечает болгарский общественно-политический деятель, бывший министр экономики и энергетики Трайчо Трайков.

"Я не думаю, что есть газовый кризис, потому что газ есть. Проблема с ценами существует уже почти год", - добавил он.

Трайков подчеркнул, что оставшийся объем необходимого в стране газа должен компенсироваться за счет других средств.

Экс-министр согласился с Петковым, что цена на сжиженный природный газ из США действительно может быть ниже, чем у "Газпрома".

"Цена на газ всегда зависела от всех остальных факторов, а не от себестоимости добычи и транспортировки. Она намного выше себестоимости продукции, и есть возможности для разных вариантов", - добавил он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 31 марта издал указ, обязующий "Газпром" принимать оплату поставок газа в недружественные страны исключительно в рублях. Болгария отказалась от этих условий, поэтому с 27 апреля поставки российского газа в страну прекратились.

Азербайджан начал поставлять газ в Европу, в том числе в Болгарию, в конце 2020 г. Согласно 25–летнему контракту, экспорт осуществляется по Трансадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP) мощностью 10 млрд куб. м в год, из которых 8 млрд куб. м должно идти в Италию и по 1 млрд куб. м – в Грецию и Болгарию.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan: Azərbaycandan qazın həcminin artımı ən perspektivli variantdır

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