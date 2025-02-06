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Болгария считает проект Black Sea Energy ключевым для энеробезопасности региона

Болгария считает проект Black Sea Energy ключевым для энеробезопасности региона Болгария рассматривает проект Черноморского энергокабеля (Black Sea Energy) как ключевой для укрепления региональной и национальной энергетической безопасности, а также для повышения уровня взаимосвязанности.
Энергетика
6 февраля 2025 г. 14:10
Болгария считает проект Black Sea Energy ключевым для энеробезопасности региона

Болгария рассматривает проект Черноморского энергокабеля (Black Sea Energy) как ключевой для укрепления региональной и национальной энергетической безопасности, а также для повышения уровня взаимосвязанности.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече посла Азербайджана в Софии Гусейна Гусейнова и представителей государственной нефтяной компании SOCAR с министром энергетики Болгарии Жечо Станковым.

В ходе переговоров глава болгарского ведомства отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии, а энергетический сектор занимает ключевое место в двусторонних отношениях.

"Азербайджан играет важную роль как источник диверсификации поставок природного газа и, соответственно, повышения энергетической безопасности Болгарии и региона", - сказал министр Станков.

На встрече были обсуждены различные возможности сотрудничества, а также затронуты вопросы, представляющие общий интерес для обеих стран в области энергетики. Представители SOCAR выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с болгарской стороной.

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