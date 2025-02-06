Болгария считает проект Black Sea Energy ключевым для энеробезопасности региона

Болгария рассматривает проект Черноморского энергокабеля (Black Sea Energy) как ключевой для укрепления региональной и национальной энергетической безопасности, а также для повышения уровня взаимосвязанности.

Болгария рассматривает проект Черноморского энергокабеля (Black Sea Energy) как ключевой для укрепления региональной и национальной энергетической безопасности, а также для повышения уровня взаимосвязанности.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече посла Азербайджана в Софии Гусейна Гусейнова и представителей государственной нефтяной компании SOCAR с министром энергетики Болгарии Жечо Станковым.

В ходе переговоров глава болгарского ведомства отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Болгарии, а энергетический сектор занимает ключевое место в двусторонних отношениях.

"Азербайджан играет важную роль как источник диверсификации поставок природного газа и, соответственно, повышения энергетической безопасности Болгарии и региона", - сказал министр Станков.

На встрече были обсуждены различные возможности сотрудничества, а также затронуты вопросы, представляющие общий интерес для обеих стран в области энергетики. Представители SOCAR выразили заинтересованность в расширении сотрудничества с болгарской стороной.