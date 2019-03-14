Болгария заинтересована в дополнительных поставках газа из Азербайджана

Болгария заинтересована в дополнительных поставках азербайджанского газа.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

По его словам, в ходе встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым был обсужден вопрос, связанный со строительством интерконнектора для подключения к Трансадриатическому газопроводу (ТАР) для поставки в Болгарию 1 млрд кубометров газа.

Отметим, что в рамках достигнутой договоренности между двумя странами, с 2020 года Болгария ежегодно будет получать 1 млрд кубометров голубого топлива в рамках второй стадии разработки месторождения "Шахдениз".

Кроме того, в июле 2017 года столице Болгарии Софии между SOCAR и Bulgartransgaz подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, стороны будут изучать возможности дополнительных поставок газа в Болгарию и через нее в другие страны Юго-Восточной Европы.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.