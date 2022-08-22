Болгария проведет переговоры с "Газпром экспорт" о поставке газа

Болгария в обязательном порядке проведет переговоры с компанией "Газпром экспорт" о поставке газа.

Болгария проведет переговоры с компанией "Газпром экспорт" о поставке газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник на брифинге по итогам заседания кризисного штаба, который решает проблемы в энергетике, заявил министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.

"Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с "Газпром экспортом" о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора", - сообщил Христов, предположив, что достижение договоренности будет сложным.

По его словам, переговоры о дополнительных поставках газа пройдут и с газовиками Азербайджана.