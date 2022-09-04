Болгария получит из Азербайджана 440 млн кубометров газа

В июле-декабре 2022 года Болгария получит из Азербайджана около 440 миллионов кубометров природного газа.

В июле-декабре 2022 года Болгария получит из Азербайджана около 440 миллионов кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую газету Star, об этом заявил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.

Посол напомнил, что подписано соглашение о ежегодной поставке 1 миллиарда кубометров природного газа из Азербайджана в Болгарию. По его словам, с 31 декабря 2020 года азербайджанский природный газ доставлялся в Болгарию по альтернативному маршруту через "Nea Mesemvria" (Греция - ред.).

Условия контракта на поставку природного газа из Азербайджана предусматривают доставку газа из греческого города Комотини в болгарский город Стара-Загора. Из-за задержки строительства газопровода "Булгаргаз" провела переговоры с компанией-поставщиком в 2020 году. В итоге было достигнуто компромиссное решение по временным поставкам по альтернативному маршруту. Сразу после ввода в эксплуатацию газопровода IGB Болгария начнет получать газ из Азербайджана через пункт в Комотини, откуда газ будет поставляться в полном объеме по согласованной цене", - сказал дипломат.

Гусейнов указал, что с 1 июля 2022 года в Болгарию экспортируются около 2,6 миллиона кубометров газа в сутки, что является изначально согласованным полным объемом.

"Кроме того, чтобы импортировать дополнительные объемы природного газа в Болгарию, "Булгаргаз" должен согласовать с компанией-поставщиком из Азербайджана некоторые технические и коммерческие аспекты поставок", - пояснил посол.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.