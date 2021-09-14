Болгария обеспокоена задержками в строительстве IGB

Министр энергетики Болгарии Андрей Живков выразил обеспокоенность в связи с задержками, возникшими в ходе строительства интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB), по которому азербайджанский природный газ будет поставляться в

Министр энергетики Болгарии Андрей Живков выразил обеспокоенность в связи с задержками, возникшими в ходе строительства интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB), по которому азербайджанский природный газ будет поставляться в Болгарию.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом Живков заявил на встрече с министром энергетики Греции Костосом Скрекасом и послом США в Болгарии Херро Мустафа в рамках V энергетического форума Юго-Восточной Европы в Салониках, Греция.

Живков заявил, что Болгария оказывает всю помощь подрядчикам в ускорении строительства трубопровода. Он отметил, что благодаря этой поддержке успешно завершилось пересечение реки Марица и плотины Студен Кладенец.

Напомним, что акционеры трубопровода IGB подтвердили свои обязательства завершить строительство до конца этого года. Согласно последнему обновленному графику, коммерческая деятельность трубопровода должна начаться в середине следующего года.

Министры Живков и Скрекас подтвердили свою полную приверженность развитию проекта, который является ключом к диверсификации энергетики в регионе.

Ранее в ходе форума министр энергетики Болгарии назвал развитие газовой инфраструктуры в стране хорошим примером для укрепления регионального взаимодействия и повышения энергетической безопасности. Он отметил среди важных проектов IGB и плавучий СПГ-терминал у Александруполиса. Через них регион получит доступ к различным источникам и маршрутам поставок природного газа.

Он также рассказал о региональных инфраструктурных проектах, основой которых является Вертикальный газовый коридор для поставок газа с юга на север. Трубопровод EastMed обеспечит доступ стран региона к месторождениям газа на Кипре, в Израиле и Восточном Средиземноморье.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.