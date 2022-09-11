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Болгария может экспортировать в Азербайджан электроэнергию в обмен на газ

Болгария может экспортировать в Азербайджан электроэнергию в обмен на газ "В обмен на природный газ мы можем экспортировать электроэнергию".
Энергетика
11 сентября 2022 г. 12:32
Болгария может экспортировать в Азербайджан электроэнергию в обмен на газ

"В обмен на природный газ мы можем экспортировать электроэнергию".

Как сообщает Report со ссылкой на болгарскую прессу, об этом заявил министр экономики и промышленности страны Никола Стоянов.

По его словам, такая возможность есть, в принципе она подтверждена.

"В Азербайджане производят электроэнергию только из газа, а мы являемся крупным производителем электроэнергии. Если мы сможем обеспечить их электроэнергией, они вместо того, чтобы производить эту электроэнергию, отдадут нам сэкономленный газ", - отметил Стоянов.

Заявив, что в ходе визита в Баку было несколько основных моментов, министр добавил, что первый из них связан с продвижением интерконнектора с южным газовым коридором.

"У нас есть серьезная уверенность, что с 1 октября начнется подключение этого газа. Азербайджанская сторона подтвердила, что на нее можно рассчитывать в полном объеме в плане выполнения контракта на поставку 1 млрд кубометров в год.

Во-вторых, в перспективе ожидается расширение Южного газового коридора, и через 3-4 года это расширение должно быть реализовано в полной мере, а значит, мы можем получать из Азербайджана еще 1 млрд кубометров газа в год.

Это означает, что у нас будет 2 миллиарда кубометров в год по долгосрочным контрактам с Азербайджаном, а потребление у нас около 3,5 миллиарда, то есть мы будем поставлять около 60% требуемого объема. Эксперты Минэнерго продолжат переговоры с Азербайджаном, предстоят обсуждения в плане цен, объемов и других параметров", - пояснил министр Стоянов.

Он добавил, что третьей основной темой переговоров в Баку стала возможность получения дополнительных объемов газа этой зимой.

Отметим, что 7 сентября в Баку прошла встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром экономики и промышленности Болгарии Никола Стояновым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с продвижением экономических связей между двумя странами, определением инвестиционных возможностей, транспортно-транзитным сотрудничеством и поставками газа в Болгарию

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın naziri: "Təbii qaz müqabilində Azərbaycana elektrik enerjisi ixrac edə bilərik"

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