Болгария может экспортировать в Азербайджан электроэнергию в обмен на газ

"В обмен на природный газ мы можем экспортировать электроэнергию".

"В обмен на природный газ мы можем экспортировать электроэнергию".

Как сообщает Report со ссылкой на болгарскую прессу, об этом заявил министр экономики и промышленности страны Никола Стоянов.

По его словам, такая возможность есть, в принципе она подтверждена.

"В Азербайджане производят электроэнергию только из газа, а мы являемся крупным производителем электроэнергии. Если мы сможем обеспечить их электроэнергией, они вместо того, чтобы производить эту электроэнергию, отдадут нам сэкономленный газ", - отметил Стоянов.

Заявив, что в ходе визита в Баку было несколько основных моментов, министр добавил, что первый из них связан с продвижением интерконнектора с южным газовым коридором.

"У нас есть серьезная уверенность, что с 1 октября начнется подключение этого газа. Азербайджанская сторона подтвердила, что на нее можно рассчитывать в полном объеме в плане выполнения контракта на поставку 1 млрд кубометров в год.

Во-вторых, в перспективе ожидается расширение Южного газового коридора, и через 3-4 года это расширение должно быть реализовано в полной мере, а значит, мы можем получать из Азербайджана еще 1 млрд кубометров газа в год.

Это означает, что у нас будет 2 миллиарда кубометров в год по долгосрочным контрактам с Азербайджаном, а потребление у нас около 3,5 миллиарда, то есть мы будем поставлять около 60% требуемого объема. Эксперты Минэнерго продолжат переговоры с Азербайджаном, предстоят обсуждения в плане цен, объемов и других параметров", - пояснил министр Стоянов.

Он добавил, что третьей основной темой переговоров в Баку стала возможность получения дополнительных объемов газа этой зимой.

Отметим, что 7 сентября в Баку прошла встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром экономики и промышленности Болгарии Никола Стояновым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с продвижением экономических связей между двумя странами, определением инвестиционных возможностей, транспортно-транзитным сотрудничеством и поставками газа в Болгарию