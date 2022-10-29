Болгария и Греция отказавшись от импорта газа из РФ, перешли на российский СПГ

В октябре Греция приостановила импорт российского природного газа, а Болгария прекратила перекупать его у других трейдеров. Вместо этого эти страны перешли к закупкам сжиженного топлива (СПГ) от "Газпрома".

В октябре Греция приостановила импорт российского природного газа, а Болгария прекратила перекупать его у других трейдеров. Вместо этого эти страны перешли к закупкам сжиженного топлива (СПГ) от "Газпрома".

Как передает Report, об этом говорится в отчете платформы операторов газотранспортной системы Евросоюза ENTSOG.

"В начале октября в Греции разгрузился танкер "Великий Новгород". Он доставил первый груз с нового комплекса СПГ "Портовая" в Балтийском море. Тот принадлежит "Газпрому". Газовоз мог доставить на терминал "Ревитуса" до 100 млн кубометров", - говорится в материале.

По данным крупнейшей аналитической компании на мировом химическом рынке ICIS, покупателем тогда выступила греческая компания Mytilineos S.A. В свою очередь, Болгария во втором месяце осени импортировала российский СПГ с помощью реверсных поставок из Греции, а также по Трансадриатическому газопроводу (TAP) и интерконнектору IGB.

"Реверсные поставки газа из Греции в Болгарию через измерительный пункт Сидикастро-Кулата, по которому идет российский газ, составляют в октябре 2,4 млн кубометров в сутки <....> Через Трансадриатический газопровод и интерконнектор IGB Bulgargaz получает ежесуточно 3,3 млн кубометров, 2,7 млн кубометров из которых поступают в хранилище "Чирен", - указано в материалах.