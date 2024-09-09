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Болгария и Германия подписали декларацию о сотрудничестве в области энергетики

Болгария и Германия подписали декларацию о сотрудничестве в области энергетики Министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подписали на международном энергетическом форуме в греческих Солониках декларацию о сотрудничестве в энерг
Энергетика
9 сентября 2024 г. 00:11
Болгария и Германия подписали декларацию о сотрудничестве в области энергетики

Министр энергетики технического правительства Болгарии Владимир Малинов и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подписали на международном энергетическом форуме в греческих Солониках декларацию о сотрудничестве в энергетической сфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба болгарского Минэнерго.

"Мы наметили новые перспективы для традиционно хороших между Болгарией и Грецией, будем расширять наше партнерство в области водородных технологий, возобновляемой энергии, зеленого перехода, энергетических коридоров и диверсификации поставок и других", - заявил Малинов при подписании документа.

Также Малинов провел переговоры с греческим коллегой, министром окружающей среды и энергетики Теодоросом Скилакакисом с которым обсудил стратегическую важность болгаро-греческого сотрудничества для энергетической безопасности Европы.

Было отмечено, что ключевую роль в этом будет играть терминал сжиженного природного газа в районе Александруполиса, который с 1 октября должен быть введен в коммерческую эксплуатацию и обеспечит европейских потребителей дополнительными объемами газа из надежных источников и по конкурентным ценам.

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