Болгария готова сотрудничать с Россией в рамках "Турецкого потока"

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Болгария намерена участвовать в работе газопровода "Турецкий поток", а на её территории появится газовый хаб. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель министра энергетики Болгарии Антон Павлов.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время Болгария и Греция готовят предложение о строительстве интерконнектора, который свяжет греческий газовый хаб с территорией Болгарии. "Если Россия сможет договориться с Турцией о строительстве второй нитки до Греции, мы готовы обсуждать получение газа", - отметил А.Павлов.

По его словам, София намерена стать газовым хабом на выходе российского газопровода из Черного моря - напрямую из Турции либо через территорию Греции.

София ведёт переговоры с Афинами по сооружению интерконнектора, который свяжет Грецию, куда дотянется новый газопровод из Турции, с хабом в Болгарии. Проект интерконнектора IGB (Interconnector Greece–Bulgaria) разработали для того, чтобы диверсифицировать поставки газа из РФ в Европу.

IGB, в котором 50% будет принадлежать Минэнерго Болгарии, а остальная доля поровну разделится между греческой DEPA S.A. и итальянской Edison SpA, предполагает сотрудничество ещё с двумя поставщиками. Речь идёт о TANAP, по которому газ из Азербайджана пойдёт через Турцию до Албании и Италии, а также о поставках из СПГ-терминала в Кавала (Греция).

Строительство IGB начнётся в 2016 году. Его мощность - 3 млрд. кубов в год. России предлагают поставлять половину. Как ранее сообщалось, "Газпром" отложил реализацию проекта "Турецкий поток".