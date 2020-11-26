Более 90% абонентов не превысили льготный лимит на газ

За 10 месяцев года из 2 млн 310 тыс. 414 абонентов в категории населения всего 223 599 (9,68%) абонентов превысили льготный годовой лимит в 2 200 кубометров.

За 10 месяцев года из 2 млн 310 тыс. 414 абонентов в категории населения всего 223 599 (9,68%) абонентов превысили льготный годовой лимит в 2 200 кубометров.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Оставшиеся 2 млн 086 тыс. 815 абонентов (90,32% от общего населения) использовали газ в рамках льготного лимита.

Кроме того, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года разница в сокращении потерь газа составила 0,7%. Это было достигнуто путем реконструкции сети и других мероприятий.

Отметим, что ПО "Азеригаз" нацелен сократить потери газа до 8% в текущем году.