​Более 70 км труб для строительства IGB доставлены на территорию

Более 70 км труб для строительства интерконнектора Греция-Болгария (İnterconnector Greece – Bulgaria: IGB), призванного поставлять азербайджанский газ в Болгарию, доставлены на территорию.

Как передает Report, об этом сообщает компания ICGB, реализующая трубопроводный проект.

По информации, уже ведется активная работа по выкапыванию траншеи и укладке труб.

На территории Болгарии проложено 7 километров труб. С начала мая ведутся сварочные работы, на сегодняшний день проведено 50 сварочных процедур. Работы по автоматической сварке начнутся в ближайшее время.

Отмечается, что по маршруту IGB очищено около 50 километров земельных участков, из них 35 километров по территории Болгарии, а остальная часть - Греции.

Сегодня премьер-министр Болгарии Бойко Борисов посетил одну из строительных площадок проекта вблизи поселка Могила и вместе с министром энергетики Теменужкой Петковой ознакомился с проводимыми здесь строительными работами.

Отметим, что IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шах Дениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шах Дениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Ожидается, что строительство IGB будет завершено во второй половине 2020 года. Общая инвестиционная стоимость интерконнектора составляет 220 млн евро.

Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.