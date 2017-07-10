Бойко Борисов: Поставки азербайджанского газа являются приоритетными для Болгарии

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Поставки газа из Азербайджана и строительство газового узла "Балканы" являются приоритетами для Болгарии в энергосфере.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявил премьер-министр Бойко Борисов в своем выступлении на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

По его словам, будущее Болгарии зависит от строительства европейского газового хаба "Балканы", который создаст условия для диверсификации торговли и транзита газа.

"По крайней мере, есть три источника, которые будут транспортировать газа до хаба "Балканы". Плюс газ, который может поступать из Румынии, а также газ, который может поступать из России, мы также договорились о поставках 1 млрд. кубометров газа из Азербайджана", - сказал он.

Б.Борисов подчеркнул, что сегодня многие полагаются на поставки газа из Каспийского моря. "Мы быстро и активно работаем над новыми транспортными коридорами - TAP, TANAP - через Болгарию и Сербию, а также над их реализацией", - сказал премьер-министр.

Глава правительства также добавил, что на данный момент в Болгарии идет активная работа по расширению газохранилищ, добавив, что около 80% компрессорных станций для передачи газа на Балканах расположены именно в Болгарии.