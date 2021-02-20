Бойко Бориссов: Есть продвижения в строительстве IGB

Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе

Премьер-министр Болгарии Бойко Бориссов заявил об ожидающемся продвижении в строительстве интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Это геостратегический проект и для Болгарии, и для всего региона", - сказал премьер-министр.

Б.Бориссов признал, что пандемия несколько приостановила проект: "Однако как мы согласовали с греческими партнерами, газопровод должен быть введен в коммерческую эксплуатацию в этом году".

Министр энергетики Теменужка Петкова сказала, что исполнен проект производства и доставки труб: "До сих пор обеим странам передано 187 км труб.

На участке трубопровода протяженностью более 170 км, пролегающего через Болгарию, был очищен верхний слой почвы, из доставленных труб более 128 км уже находятся на месте, а более 101 км были сварены. Продолжаются работы по рытью траншей, прокладке и засыпке”.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год. Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе.

Протяженность интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.