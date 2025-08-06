Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии

Румыния открыта к расширению сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в области нефтехимии и газохимии.
Об этом в интервью Report сказал новоназначенный министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван.
"Такие проекты, если они продемонстрируют экономическую и стратегическую жизнеспособность, могут быть рассмотрены в рамках работы профильных министерств, энергетических рабочих групп или межправительственных комиссий между нашими странами", - заявил министр.
По его словам, сфера химической и нефтехимической промышленности находится в компетенции Министерства экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма.
"Мы заинтересованы в инициативах, которые обеспечивают добавленную стоимость как сырьевым ресурсам, так и промышленным цепочкам. В этом контексте можно привести пример: в настоящее время компания Romgaz - крупнейший производитель газа в Румынии - рассматривает возможность приобретения активов AZOMURES, крупнейшего завода по производству удобрений в стране", - добавил Б. Иван.
Министр подчеркнул, что это открывает новые перспективы для использования газа с месторождений Neptun Deep, а также создает возможности для развития более глубокой переработки газа и производства экспортно-ориентированной продукции.
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