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Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии

Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии Румыния открыта к расширению сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в области нефтехимии и газохимии.
Энергетика
6 августа 2025 г. 17:31
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии

Румыния открыта к расширению сотрудничества с Азербайджаном, в том числе в области нефтехимии и газохимии.

Об этом в интервью Report сказал новоназначенный министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван.

"Такие проекты, если они продемонстрируют экономическую и стратегическую жизнеспособность, могут быть рассмотрены в рамках работы профильных министерств, энергетических рабочих групп или межправительственных комиссий между нашими странами", - заявил министр.

По его словам, сфера химической и нефтехимической промышленности находится в компетенции Министерства экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма.

"Мы заинтересованы в инициативах, которые обеспечивают добавленную стоимость как сырьевым ресурсам, так и промышленным цепочкам. В этом контексте можно привести пример: в настоящее время компания Romgaz - крупнейший производитель газа в Румынии - рассматривает возможность приобретения активов AZOMURES, крупнейшего завода по производству удобрений в стране", - добавил Б. Иван.

Министр подчеркнул, что это открывает новые перспективы для использования газа с месторождений Neptun Deep, а также создает возможности для развития более глубокой переработки газа и производства экспортно-ориентированной продукции.

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"

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