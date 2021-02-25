BofA: До 70 долларов могут подскочить цены на нефть во II квартале

Bank of America повысил свой прогноз средней цены нефти марки Brent в 2020 году

Аналитики Bank of America Global Research (BofA) повысили свой прогноз средней цены нефти марки Brent в текущем году до 60 долларов США за баррель с ранее ожидавшихся 50 долларов США за баррель. При этом они не исключают возможность временного скачка котировок до 70 долларов США за баррель во II квартале.

Как передает Report, в прошлом году эксперты ожидали, что появление вакцины против COVID-19, сохранение сделки ОПЕК+, а также более локальный характер локдаунов из-за пандемии станут тремя основными факторами, которые поддержат рост нефтяного рынка.

«Наша точка зрения в основном оправдалась, хотя надо признать, что цены превзошли наши ожидания, — говорится в сообщении банка. — Поэтому мы повышаем наш прогноз средней цены нефти Brent до 60 долларов США за баррель в 2021 году».

Наиболее существенным понижательным фактором для нефтяного рынка в краткосрочной перспективе аналитики BofA считают Иран, который может увеличить поставки на 2 млн б/с на фоне не очень высокого спроса.

Заморозки в Техасе приведут к сокращению глобальных запасов на 50 млн баррелей, что окажет поддержку ценам, считают аналитики Bank of America Global Research.

Напомним, что ранее главный торговый директор Socar Trading SA заявил в одном из своих интервью: «Я не удивлюсь, если мы увидим нефть по 80 долларов США за баррель этим летом или до конца года и выше 100 долларов США за баррель в следующие 18–24 месяцев».

Цены на нефть могут вырасти еще на 5–10 долларов США за баррель, полагают аналитики JPMorgan.