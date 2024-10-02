О нас

BOEMDA: В Азербайджане планируется заменить серый водород "зелеными" источниками энергии

BOEMDA: В Азербайджане планируется заменить серый водород "зелеными" источниками энергии Необходимо уделять повышенное внимание утилизации и хранению углерода.
Энергетика
2 октября 2024 г. 12:12
BOEMDA: В Азербайджане планируется заменить серый водород зелеными источниками энергии

Необходимо уделять повышенное внимание утилизации и хранению углерода.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела водорода и зеленых технологий Госагентства по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) при Министерстве энергетики Рена Гумбатова на панели в рамках Бакинской климатической недели.

По ее словам, Азербайджан долгое время производил серый водород из природного газа, но из-за высоких затрат производство было остановлено.

"В настоящее время мы сосредоточены на замене серого водорода "зелеными" источниками энергии. Мы готовим новые системы для этого перехода, необходимые стандарты уже определены. Мы ожидаем успешной реализации этих планов в ближайшем будущем", - сказала она.

Гумбатова подчеркнула важность обеспечения занятости более миллиона человек, работающих в нефтегазовом секторе, в условиях перехода к новой экономике.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке BOEMDA: Azerbaijan plans to replace gray hydrogen with "green" energy sources
Версия на азербайджанском языке BOEMDA: Azərbaycanda boz hidrogeni "yaşıl enerji mənbələri" ilə əvəz edilməsi planlaşdırılır

Экслюзивные новости

Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi