BOEMDA: В Азербайджане планируется заменить серый водород "зелеными" источниками энергии

Необходимо уделять повышенное внимание утилизации и хранению углерода.

Необходимо уделять повышенное внимание утилизации и хранению углерода.

Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела водорода и зеленых технологий Госагентства по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) при Министерстве энергетики Рена Гумбатова на панели в рамках Бакинской климатической недели.

По ее словам, Азербайджан долгое время производил серый водород из природного газа, но из-за высоких затрат производство было остановлено.

"В настоящее время мы сосредоточены на замене серого водорода "зелеными" источниками энергии. Мы готовим новые системы для этого перехода, необходимые стандарты уже определены. Мы ожидаем успешной реализации этих планов в ближайшем будущем", - сказала она.

Гумбатова подчеркнула важность обеспечения занятости более миллиона человек, работающих в нефтегазовом секторе, в условиях перехода к новой экономике.