Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана

Обладая ведущими мировыми возможностями в таких областях, как оффшорная ветроэнергетика, зеленые финансы и управление отходами, Великобритания готова поддержать Азербайджан в диверсификации его экономики.

Обладая передовым мировым опытом в таких сферах, как генерация энергии за счет ветра в море, инвестирование в зеленые технологии и управление отходами, Великобритания готова оказать всестороннюю поддержку Азербайджану в диверсификации экономики.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил член Палаты общин парламента Великобритании и глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен.

“Наша страна и Азербайджан обязались возобновить совместные усилия по решению проблем энергосектора. В связи с этим я ожидал бы роста инвестиций со стороны Великобритании для содействия в энергопереходе от традиционных на возобновляемые источники энергии в Азербайджане. Являясь мировым лидером в использовании возобновляемых источников энергии и производстве чистой энергии, Великобритания сократила выбросы быстрее, чем любая другая страна G7”, - заявил Блэкмен.

Великобритания и Азербайджан могут совместно действовать в направлении развития возобновляемых источников энергии в обеих странах, отметил он.

По его словам, страны изучили возможности для расширения торговых связей, уделяя особое внимание развивающимся рынкам зеленой энергетики, а также проблемам, с которыми в настоящее время сталкиваются энергетические секторы как в Великобритании, так и в Азербайджане. Есть также договоренности о необходимости диверсификации экономики, инвестирования в зеленую энергетику и создания возможностей для возобновляемых источников энергии, добавил он.

“Запуск британской компанией BP новых проектов альтернативной энергетики в Джебраильском и Зангиланском регионах также очень важен. Как вы знаете, значимое соглашение по этому поводу было подписано в июне”, - заключил глава межпарламентской группы.