 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Датская компания Blue Water Shipping доставит в Баку части судна для месторождения "Шахдениз-2"

    Секции корпуса судна погрузили на судно в порту Сингапур

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Датская компания Blue Water Shipping приступила к транспортировке двух секций корпуса для строящегося многофункционального судна, которое будет эксплуатироваться в рамках второй фазы разработки азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шахдениз", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Blue Water Shipping.

    Секции корпуса судна погрузили на судно в порту Сингапур. Маршрут транспортировки проходит через Суэцкий канал, Черное море и систему Волго-Донского канала.

    Корпусные секции имеют длину 140 м, ширину - 16 м, высоту - 17 м, а их вес составляет 5400 тонн. Две секции образуют корпус судна Khankendi, которое будет использоваться для размещения подводного оборудования и установок в рамках проекта "Шахдениз-2".

    Судостроительный завод компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Baku Shipyard и Blue Water Shipping в 2015 году заключили контракт, в соответствии с которым в Баку из Сингапура будут доставлены две корпусные секции для строящегося судна Khankendi.

    ООО "Бакинский судостроительный завод" - совместное предприятие SOCAR, Азербайджанской инвестиционной компании (АИК) и Keppel Offshore&Marine, открытое президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в сентябре 2013 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi