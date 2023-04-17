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Bloomberg: В Нигерии Exxon Mobil объявила форс-мажор по отгрузке нефти на части терминалов

Bloomberg: В Нигерии Exxon Mobil объявила форс-мажор по отгрузке нефти на части терминалов Подразделения американской нефтегазовой корпорации Exxon Mobil в Нигерии объявили форс-мажор по отгрузке нефти с ряда терминалов по причине "трудовых акций".
Энергетика
17 апреля 2023 г. 20:43
Bloomberg: В Нигерии Exxon Mobil объявила форс-мажор по отгрузке нефти на части терминалов

Подразделения американской нефтегазовой корпорации Exxon Mobil в Нигерии объявили форс-мажор по отгрузке нефти с ряда терминалов по причине "трудовых акций".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает Bloomberg.

Отмечается, что на Exxon Mobil приходится значительная часть экспорта нефти из Нигерии. Так, в минувшем году она составила более 20% от общего объема поставляемой на мировой рынок нигерийской нефти.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары. В минувшем феврале страна добывала 1,3 млн баррелей нефти в сутки.

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