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Bloomberg: В Европе падает цена на газ

Bloomberg: В Европе падает цена на газ На седьмом месяце войны РФ в Украине в Европе наблюдается падение цены на газ.
Энергетика
29 августа 2022 г. 17:00
Bloomberg: В Европе падает цена на газ

На седьмом месяце войны РФ в Украине в Европе наблюдается падение цены на газ.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Европейские цены на природный газ начали падать после того, как Германия заявила, что ее газовые хранилища заполняются быстрее, чем планировалось, а некоторые трейдеры зафиксировали прибыль после ралли последних недель.

Ориентировочные голландские фьючерсы на ближайший месяц упали более чем на 20%, частично компенсировав скачок на прошлой неделе почти на 40%.

В Германии газовые хранилища быстро заполняются, и ожидается, что уже в следующем месяце они будут заполнены на 85%.

Ожидается, что Германия достигнет цели по хранению газа в октябре уже в следующем месяце.

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Версия на английском языке Gas prices drop in Europe

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