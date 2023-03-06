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Bloomberg: В четвертом квартале ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель

Bloomberg: В четвертом квартале ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель В октябре-декабре этого года ожидается рост цен на нефть до 100 долларов за баррель.
Энергетика
6 марта 2023 г. 09:38
Bloomberg: В четвертом квартале ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель

В октябре-декабре этого года ожидается рост цен на нефть до 100 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg заявил глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Джефф Карри.

"Я вполне уверен в том, что мы увидим еще один скачок цен в ближайшие 12-18 месяцев", - отметил эксперт.

Этому, по его словам, будут способствовать рост спроса на нефть со стороны Китая на фоне отмены КНР пандемийных ограничений, восстановления полноценной работы в стране и прогнозируемой перегрузки глобальных резервных производственных мощностей.

По данным агентства, в последние месяцы нефтяные котировки на мировом рынке сильно упали. Поэтому уже в 2023 году из-за роста спроса на топливо со стороны КНР цена за баррель нефти вновь вырастет до 140 долларов.

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Версия на английском языке Bloomberg: Oil prices expected to rise to $100 per barrel in 4Q23

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