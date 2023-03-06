Bloomberg: В четвертом квартале ожидается рост цен на нефть до $100 за баррель

В октябре-декабре этого года ожидается рост цен на нефть до 100 долларов за баррель.

В октябре-декабре этого года ожидается рост цен на нефть до 100 долларов за баррель.

Как передает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg заявил глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Джефф Карри.

"Я вполне уверен в том, что мы увидим еще один скачок цен в ближайшие 12-18 месяцев", - отметил эксперт.

Этому, по его словам, будут способствовать рост спроса на нефть со стороны Китая на фоне отмены КНР пандемийных ограничений, восстановления полноценной работы в стране и прогнозируемой перегрузки глобальных резервных производственных мощностей.

По данным агентства, в последние месяцы нефтяные котировки на мировом рынке сильно упали. Поэтому уже в 2023 году из-за роста спроса на топливо со стороны КНР цена за баррель нефти вновь вырастет до 140 долларов.