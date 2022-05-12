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Bloomberg: Уже 20 европейских импортеров газа РФ открыли счета в "Газпромбанке"

Bloomberg: Уже 20 европейских импортеров газа РФ открыли счета в "Газпромбанке" Уже 20 европейских покупателей российского газа открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты поставок по новой схеме.
Энергетика
12 мая 2022 г. 13:22
Bloomberg: Уже 20 европейских импортеров газа РФ открыли счета в Газпромбанке

Уже 20 европейских покупателей российского газа открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты поставок по новой схеме.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, 14 клиентов запросили документы, необходимые для их открытия. Источник не назвал эти компании.

По новой схеме уже приняты платежи от 4 компаний. Платежи от других покупателей должны быть произведены в конце этого месяца.

Президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

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Версия на английском языке Bloomberg: Already 20 European importers of gas from Russia open accounts in Gazprombank

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