Bloomberg: Участники ОПЕК+ договорились о продлении соглашения на 9 месяцев

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Формально встреча участников ОПЕК+ еще не закончилась, но, по имеющимся данным, сделка пролонгирована до конца 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, об этом один из ее участников анонимно сообщил агентству Bloomberg.

По информации, в середине следующего года состоится новая встреча, на которой будет изучен ход реализации соглашения. Представитель Ирака сообщил, что Россия согласна на пролонгацию сделки до конца 2018 года.

Саудовская Аравия предложила изучить ход реализации соглашения в июне следующего года. Кроме того, представители королевства отметили, что участникам ОПЕК+ надо сделать больше ввиду сохраняющегося избытка запасов нефти, а во II-III кварталах следующего года запасы серьезно снизятся.

Вопрос о более глубоком ограничении добычи на встрече не обсуждался.