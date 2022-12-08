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Bloomberg: Турция планирует обсудить с Россией более чем 25%-ую скидку на газ

Bloomberg: Турция планирует обсудить с Россией более чем 25%-ую скидку на газ Представители Турции планируют провести в пятницу с российской делегацией в Анкаре переговоры, на которых рассчитывают обсудить более чем 25%-ую скидку на импортируемый из РФ газ.
Энергетика
8 декабря 2022 г. 14:35
Bloomberg: Турция планирует обсудить с Россией более чем 25%-ую скидку на газ

Представители Турции планируют провести в пятницу с российской делегацией в Анкаре переговоры, на которых рассчитывают обсудить более чем 25%-ую скидку на импортируемый из РФ газ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам турецких чиновников высокого ранга, Анкара стремится к тому, чтобы скидка распространялась на платежи 2023 года и на некоторые платежи, сделанные в 2022 году, задним числом. Если Турция не сможет добиться желаемой скидки, тогда она постарается получить отсрочку по платежам до 2024 года.

Как пишет агентство, соглашение, если оно будет заключено, ослабит давление на лиру и поможет избежать роста цен на энергоносители в преддверии президентских выборов в 2023 году.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ведет подготовку к созданию газового хаба, через который в Европу будет поставляться голубое топливо.

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