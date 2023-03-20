Bloomberg: страны G7 намерены отложить пересмотр потолка цен на нефть из России

Государства «Группы семи» (G7) на этой неделе не планируют снижать потолок цен на нефть из РФ.

Государства "Группы семи" (G7) на этой неделе не планируют снижать потолок цен на нефть из РФ.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По информации агентства, представители G7 на выходных 18-19 марта проинформировали страны Евросоюза о малой заинтересованности "Большой семерки" в снижении потолка цен на российскую нефть.

Отмечается, что переговоры между G7 и ЕС на соответствующую тему могут быть продолжены после саммита Евросоюза, проведение которого намечено на эту неделю в Брюсселе.