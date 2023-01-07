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Bloomberg: США отказываются от восполнения нефтяных резервов из-за высокой цены

Bloomberg: США отказываются от восполнения нефтяных резервов из-за высокой цены Власти США отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям.
Энергетика
7 января 2023 г. 10:41
Bloomberg: США отказываются от восполнения нефтяных резервов из-за высокой цены

Власти США отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Министерство энергетики США уже отклонило несколько предложений о возможном приобретении нефти в феврале:

"Министерство энергетики будет отбирать только те предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям сырой нефти, и по той цене, которая является выгодной для налогоплательщиков", - говорится в сообщении.

В октябре министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к аналогичным шагам зимой для стабилизации топливных цен.

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Версия на английском языке Bloomberg: US rejects oil offer in first attempt to replenish stockpiles

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