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Bloomberg: Спрос на нефтяные танкеры в мире растет рекордными темпами

Bloomberg: Спрос на нефтяные танкеры в мире растет рекордными темпами В мире отмечается бум строительства танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, который связан с переориентацией потоков энергоносителей в направлении азиатских стран.
Энергетика
1 апреля 2023 г. 17:55
Bloomberg: Спрос на нефтяные танкеры в мире растет рекордными темпами

В мире отмечается бум строительства танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, который связан с переориентацией потоков энергоносителей в направлении азиатских стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

"По данным брокера Braemar, в первом квартале 2023 года было заказано 38 средних танкеров, в результате чего данный трехмесячный период стал у судостроителей одним из самых загруженных с 2013 года. По данным судового брокера Simpson Spence Youn, количество новых судов, которым были присвоены международные серийные номера, в этом году составляет 28 единиц, при том что за весь 2022 год их было только 31", - говорится в сообщении Bloomberg.

По информации аналитического агентства Kpler, средний общий объем нефти и нефтепродуктов, находящихся сейчас на борту морских судов, превышает 200 млн баррелей, при том что в 2021 году этот показатель составлял 177 млн.

Эксперты Bloomberg называют причиной роста танкерного флота увеличение удельного веса азиатских стран в мировой нефтепереработке. В результате пандемии коронавируса в 2020-2021 годах, приведшей к сокращению спроса на топливо, значительное число НПЗ в США и ЕС было закрыто или сократило объемы переработки. При этом в Азии и на Ближнем Востоке производственные мощности расширяются, в результате чего сейчас экспорт из этих регионов растет.

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