Bloomberg сообщил о рекордной закупке российского СПГ Евросоюзом

Несмотря на прекращение транзита через Украину, ЕС продолжает закупать рекордные объемы российского газа, но уже в виде СПГ.

Несмотря на прекращение транзита через Украину, ЕС продолжает закупать рекордные объемы российского газа, но уже в виде СПГ.

Как передает Report , об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что объемы проданного СПГ уже превысили те, что Москва перекачивала через Украину до 1 января (в последние годы в среднем объем прокачки составлял 35-40 млн куб. м газа в сутки — ред.).

Так, согласно данным Bloomberg, если в 2020-м в Европу поступило около 10,5 млн т российского СПГ, то в 2024-м этот показатель вырос до рекордных 15,5 млн т.

Как пишет агентство, хотя против России регулярно ужесточаются санкции, страна, по всей видимости, закрепила за собой статус одного из ключевых поставщиков сырья в Европу. Более того, Москва планирует расширить экспорт сжиженного природного газа, одновременно направляя трубопроводный газ другим покупателям, таким как Китай.

Транзит через Украину долгое время оставался единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в страны Западной и Центральной Европы (контракт истек в конце декабря, Украина отказалась его продлять). "Газпром" также поставляет газ по "Турецкому потоку" в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки по газопроводу Ямал — Европа остановлены в 2022 году на фоне взаимных ограничений со стороны Польши и России. Прокачка по "Северному потоку" невозможна после подрыва обеих веток в сентябре 2022 года.