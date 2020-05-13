У саудовской нефти начались проблемы в США

Супертанкеры с саудовской нефтью, прибывающие к восточному побережью США, начали испытывать серьезные проблемы с разгрузкой.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg.

Обычно процесс занимает 4-6 дней, но в настоящее время суда, на которых хранится около двух миллионов баррелей, ожидают намного дольше. Так, Dalian разгружен только наполовину, хотя прибыл в порт 1 мая, а Lulu and Aslaf потратили две недели.

Причиной стала нехватка мелких судов вместимостью около 600 тысяч баррелей, которые используются для перевозки сырья на сушу. При этом в ближайшее время ситуация может значительно ухудшиться.

Если в обычное время в США отправлялись семь супертанкеров из Саудовской Аравии, то в апреле, как утверждает главный аналитик по отгрузкам в отраслевой группе BIMCOО Питер Сэнд, их вышло 18 и они еще в пути.

Нехватка мелких судов связана с тем, что производители нефти начали использовать их для хранения сырья, на которое нет спроса. Вначале в этих целях использовали супертанкеры, но когда они исчезли с рынка, в ход пошли и суда вместимостью до 800 тысяч баррелей. Еще в конце апреля стоимость их фрахта достигла рекордных показателей, поэтому возможность использования судов для разгрузки ограничена.

Саудовская Аравия в апреле нарастила поставки нефти в США в четыре раза по сравнению с февральским уровнем. При этом американские добытчики в тот же период испытывали проблемы со спросом на нефть.

Напомним, что в середине апреля участники альянса заключили новое соглашение и договорились уменьшить добычу в мае и июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.Соглашение вступило в силу 1 мая, но, по данным Международного энергетического агентства, оно не сможет компенсировать падение спроса, которое в этом году станет рекордным. Из-за избытка нефти, как писала ранее Financial Times, производители начали хранить ее не только в танкерах, но в небольших судах.