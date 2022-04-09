Bloomberg: Shell продолжает покупать российские энергоресурсы, прикрываясь схемой

Англо-нидерландская компания Shell Plc, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать, используя схему, так называемого, смешивания товара.

Англо-нидерландская компания Shell Plc, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать, используя схему, так называемого, смешивания товара.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что суть схемы смешивания заключается в том, чтобы покупать бочку нефти, в котором лишь 49,99% произведено в России, а 50,01% поставляются из других источников. Shell считает, что такой груз технически не российского происхождения.

"Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые используют нефтяные компании и торговцы сырьевыми ресурсами, чтобы обеспечить поступление российской энергии в Европу, одновременно удовлетворив общественное мнение, которое требует положить конец субсидированию военной машины Владимира Путина", - говорится в материале.

Смешивание является удобным инструментом для компаний, чтобы публично говорить одно (постепенно отказаться от российских ресурсов) и делать другое (покупать много российских ресурсов).

В случае с Shell компания изменила так называемые общие условия своих контрактов, чтобы разрешить российское смешивание.