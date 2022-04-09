О нас
Аудио новости

Bloomberg: Shell продолжает покупать российские энергоресурсы, прикрываясь схемой

Bloomberg: Shell продолжает покупать российские энергоресурсы, прикрываясь схемой Англо-нидерландская компания Shell Plc, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать, используя схему, так называемого, смешивания товара.
Энергетика
9 апреля 2022 г. 14:54
Bloomberg: Shell продолжает покупать российские энергоресурсы, прикрываясь схемой

Англо-нидерландская компания Shell Plc, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать, используя схему, так называемого, смешивания товара.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что суть схемы смешивания заключается в том, чтобы покупать бочку нефти, в котором лишь 49,99% произведено в России, а 50,01% поставляются из других источников. Shell считает, что такой груз технически не российского происхождения.

"Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые используют нефтяные компании и торговцы сырьевыми ресурсами, чтобы обеспечить поступление российской энергии в Европу, одновременно удовлетворив общественное мнение, которое требует положить конец субсидированию военной машины Владимира Путина", - говорится в материале.

Смешивание является удобным инструментом для компаний, чтобы публично говорить одно (постепенно отказаться от российских ресурсов) и делать другое (покупать много российских ресурсов).

В случае с Shell компания изменила так называемые общие условия своих контрактов, чтобы разрешить российское смешивание.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Bloomberg”: “Shell” Rusiyadan enerji resursları alır”
Версия на английском языке Bloomberg: Shell continues to buy Russian energy resources, hiding behind a scheme

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
3 апреля 2022 г. 04:35
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi