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Bloomberg: Саудовская Аравия своим решением изменила ситуацию на энергорынке

Bloomberg: Саудовская Аравия своим решением изменила ситуацию на энергорынке Саудовская Аравия изменила ситуацию на мировом энергетическом рынке с помощью решения о сокращении суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Благодаря же аналогичным мерам со стороны других участников ОПЕК+, цены на сырье североморской марки Bre
Энергетика
3 апреля 2023 г. 16:35
Bloomberg: Саудовская Аравия своим решением изменила ситуацию на энергорынке

Саудовская Аравия изменила ситуацию на мировом энергетическом рынке с помощью решения о сокращении суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Благодаря же аналогичным мерам со стороны других участников ОПЕК+, цены на сырье североморской марки Brent могут приблизиться к отметке 100 долларов за баррель в обозримом будущем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Нефтяной сюрприз Саудовской Аравии подстегивает цены к еще большему ралли. Перспектива возврата к 100 долларам за баррель - широко распространенное мнение в отрасли в начале года - кажется, вновь возвращается. Биржевые цены взлетели до 84 долларов за баррель, Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз, а другие аналитики и вовсе заговорили о трехзначных цифрах", - говорится в материале.

3 апреля аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs обновили собственный прогноз по поводу цены на нефть в декабре 2023 года. К этому времени, согласно измененной оценке, стоимость сырья североморской марки Brent с большой долей вероятности будет находиться в районе 95 долларов за баррель, а к концу 2024 года - вплотную приблизится к отметке 100 долларов.

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Версия на английском языке OPEC+ makes shock million-barrel cut in new inflation risk

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