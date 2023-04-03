Bloomberg: Саудовская Аравия своим решением изменила ситуацию на энергорынке

Саудовская Аравия изменила ситуацию на мировом энергетическом рынке с помощью решения о сокращении суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Благодаря же аналогичным мерам со стороны других участников ОПЕК+, цены на сырье североморской марки Bre

Саудовская Аравия изменила ситуацию на мировом энергетическом рынке с помощью решения о сокращении суточной добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Благодаря же аналогичным мерам со стороны других участников ОПЕК+, цены на сырье североморской марки Brent могут приблизиться к отметке 100 долларов за баррель в обозримом будущем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Нефтяной сюрприз Саудовской Аравии подстегивает цены к еще большему ралли. Перспектива возврата к 100 долларам за баррель - широко распространенное мнение в отрасли в начале года - кажется, вновь возвращается. Биржевые цены взлетели до 84 долларов за баррель, Goldman Sachs пересмотрел свой прогноз, а другие аналитики и вовсе заговорили о трехзначных цифрах", - говорится в материале.

3 апреля аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs обновили собственный прогноз по поводу цены на нефть в декабре 2023 года. К этому времени, согласно измененной оценке, стоимость сырья североморской марки Brent с большой долей вероятности будет находиться в районе 95 долларов за баррель, а к концу 2024 года - вплотную приблизится к отметке 100 долларов.