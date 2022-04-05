Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы мира

Саудовская Аравия увеличила цены на поставки нефти во все регионы в мае 2022 года.

Саудовская Аравия увеличила цены на поставки нефти во все регионы в мае 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg , национальная нефтяная компания Saudi Aramco повысила стоимость поставки нефти сорта Arab Light в Азию в мае на 4,40, до 9,35 долларов США за баррель.

В следующем месяце стоимость премии к данному сорту нефти на американском рынке составит рекордные 5,65 долларов США за баррель. Также эта компания подняла цены на другие сорта нефти для Азии минимум на 2,70 долларов за баррель, а для США - на 2,20 за баррель долларов.

Как пишет Bloomberg, свыше 60% поставок нефти Саудовской Аравии приходится на Азию. В числе крупнейших покупателей находятся Китай, Япония, Южная Корея и Индия.

На прошлой неделе сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в мае на 432 тыс. б/с.

Также стало известно, что президент США Джо Байден принял решение о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти из стратегических запасов государства. Вашингтон будет выводить на рынок «в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев».